БК «Леон»: верим в волю российских властей в борьбе с «договорняками»

Подписание на днях премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым плана законодательных изменений в сфере борьбы с договорными матчами доказывает, что власти страны способны противостоять этой проблеме, уверены в БК «Леон».

Как сообщили в компании, предстоящие дополнения в ряд федеральных законов вносят в нормативные определения несколько терминов, благодаря которым будут выявляться подозрительные в контексте неспортивной составляющей игры.

«И это крайне важно для настоящего противостояния организаторам «догов», — считают в «Леоне». – Если такие понятия, как «необычные ставки на соревнования» и прочие, что планируется узаконить, станут причиной для расследований, вся легальная букмекерская индустрия будет только «за».

Ведь именно аномально крупные суммы ставок на те или иные исходы на не относящиеся к топовым поединки и вызывают чаще всего подозрения в их манипулятивном характере.

«Законопослушным букмекерским компаниям-операторам уже надоело быть в качестве пострадавшей стороны, выступая невольным инструментарием, с помощью которого мошенники пытаются незаконно обогатиться», — подчеркнули в БК.

В компании также отметили важность усиления реальной борьбы с организаторами договорных матчей именно в преддверии проведения в России чемпионата мира по футболу.

«Вряд ли является секретом, что Россия уже давно находится в поле интереса международных преступных группировок, что специализируются на организации договорных игр. Необходимо полностью перекрыть возможность их представителям развернуть деятельность в России перед ЧМ-2018», — считают в «Леоне».

В БК убеждены, что правоохранительные органы располагают всеми возможностями для выявления, задержания и наказания организаторов «договорняков».

«Перед глазами – пример соседней Беларуси, где буквально на днях замешанные в организации договорных поединков футболисты и тренеры были приговорены судом не только к штрафам, но и к лишению свободы. Там правоохранители проявили волю и довели дело до логичного финала. Думается, после подобного в этой стране многие причастные к грязным играм сильно задумаются, стоит ли овчинка выделки. Чем Россия хуже?» — резюмировали в компании.