Тарханов: вычислить договорной матч в футболе практически невозможно

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов рассказал, что определить договорной матч в футболе практически невозможно.

«Я работал в комиссии по договорным матчам. Вычислить их практически невозможно. Смотришь – да, всё указывает на договорённость. Пересматриваешь второй раз – да нет, всё так, как есть. «Урал», точно могу сказать, не играет по договорённости. Все успехи – наши лично, равно как и ошибки. Поэтому чего пенять на кого-то, надо уметь работать над собой, и всё», — приводит слова Тарханова «Комсомольская правда».

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