«Црвена Звезда» — «Арсенал»: Робби Сэвидж ставит на точный счёт

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hill Робби Сэвидж дал прогноз на матч группового этапа Лиги Европы «Црвена Звезда» — «Арсенал», который пройдёт 19 октября. Начало игры запланировано на 20:00 по московскому времени.



Ставка: ничья 1:1 за 9.00 (см. все коэффициенты).



«Сербский клуб очень хорош на своём поле, так что «Арсеналу» будет трудно. Лондонцы взяли 6 очков в двух матчах и могут позволить себе передохнуть перед АПЛ. Ничья устроит обе команды — они лидируют в группе. Ставлю на ничью», — сказал Сэвидж.