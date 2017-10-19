«Реал» нанесёт ЦСКА первое поражение в баскетбольной Евролиге, считают букмекеры

19 октября состоится матч 2-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между мадридским «Реалом» и ЦСКА. Начало — в 22:00 мск.



Букмекеры считают ЦСКА аутсайдером и предлагают поставить на победу гостей в основное время за 2.37. Шансы испанского клуба оценены в 1.82, поставить на ничью после 40 минут игры можно за 14.0.



Ставку на победу «Реала» с учётом ОТ можно сделать за 1.75, а на победу ЦСКА — за 2.20 (см. все коэффициенты)



Коэффициент на ТБ 164,5 очка — 1.87, а на ТМ 164,5 очка — 1.87.