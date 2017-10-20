«Вест Хэм» — «Брайтон энд Хоув Альбион»: Робби Сэвидж ставит на точный счёт

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hill Робби Сэвидж дал прогноз на матч 9-го тура АПЛ «Вест Хэм Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча состоится 20 октября, начало — в 22:00 мск.



Ставка: победа „Вест Хэм Юнайтед“ 2:0 за 8.50 (см. все коэффициенты).



«Матч соседей по таблице — обе команды набрали 8 очков в 8 матчах. Важный фактор — игра „Вест Хэм Юнайтед“ на своём поле: две победы и 2:3 от „Тоттенхэма“, шесть баллов в трёх встречах. А вот „Брайтон энд Хоув Альбион“ на выезде слаб — 1 очко в четырёх матчах. Ставлю на хозяев», — сказал Сэвидж.