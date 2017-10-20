Денисова: букмекеры приветствуют борьбу с «договорняками» на уровне государства

В СРО «Ассоциация букмекерских контор» (СРО букмекеров) положительно оценили подписание премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым плана изменений в федеральное законодательство, направленных на ужесточение борьбы с манипулированием результатами спортивных соревнований.

Глава правительства подписал документ, который обеспечивает готовность России к выполнению обязательств государства-участника Конвенции Совета Европы против манипулирования результатами матчей.

Как сообщила президент СРО Дарина Денисова «Чемпионату», особенно стоит отметить грядущие нововведения в Федеральный закон «О физической культуре и спорте».

«Для букмекерской индустрии имеет значение, что план правительственных мер предусматривает введение в законодательные акты таких актуальных понятий, как «необычные ставки на спортивные соревнования», «подозрительные ставки на спортивные соревнования» и «инсайдерская информация в сфере спорта». Договорные матчи – злокачественная опухоль спорта, и радует, что власть дополнительно озаботилась борьбой с ними уже в рамках принятых на европейском уровне обязательств», — рассказала Денисова.