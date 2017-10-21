Прогноз Арустамяна на матч «Наполи» — «Интер»: миланцы сумеют не проиграть

Спортивный комментатор Нобель Арустамян сделал прогноз на центральный матч девятого тура Серии А, в котором «Наполи» будет принимать миланский «Интер».

Ставка: «Интер» не проиграет за 2.35 (см. все коэффициенты на матч).

«В Италии наступила пора, когда в каждом туре есть невероятный матч и по афише, и по сценарию. В ближайшем туре нас ждёт подобная игра в Неаполе. Команда Сарри влюбила в себя практически всех, особенно в своей стране. И „Наполи“ действительно впечатляет — восемь побед в восьми матчах. Но я был в лёгком шоке, когда увидал коэффициент на х2 — 2.35!!! Послушайте, „Наполи“ играет против „Интера“, второй команды чемпионата и команды с прекрасным тренером Спаллетти. У самого „Интера“ также прекрасная серия. И потом, у „Наполи“ третий матч за неделю. До этого были „Рома“ и „Ман Сити“. Состав у неаполитанцев к тому же не самый длинный. Нет, определённо надо рисковать. „Наполи“ силён, прекрасен и так далее, но я рискну — Интер не проиграет», — приводит слова Арустамяна сайт БК «Винлайн».

Матч «Наполи» — «Интер» состоится 21 октября на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе. Начало — в 21:45 мск.