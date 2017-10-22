«Динамо» Киев — «Шахтёр»: эксперты назвали фаворита матча 13-го тура УПЛ

22 октября в матче 13-го тура УПЛ встретятся киевское «Динамо» и донецкий «Шахтёр». Начало матча — в 19:30 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу донецкого «Шахтёра» за 1.77. Шансы киевского «Динамо» на победу оценены коэффициентом 3.09. Поставить на ничью можно за 3.30.



Аналитики уверены, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.75, на ТМ 2,5 гола — тоже за 2.08 (см. все коэффициенты).



Поставить на то, что обе команды забьют как минимум по одному мячу, можно за 1.71.