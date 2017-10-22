Аналитики: Гран-при США выиграет Хэмилтон, Квят не попадёт в очковую зону

Сегодня, 22 октября, на стационарном автодроме «Трасса Америк» в Остине состоится гонка 17-го этапа сезона-2017 чемпионата Формулы-1 — Гран-при США. Начало гонки запланировано на 22:00 по московскому времени.

Фаворитом гонки считается пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (1.55). Следом идёт гонщик «Феррари» Себастьян Феттель (3.24), тройку замыкает Валттери Боттас из «Мерседеса» (10.0) (см. все коэффициенты на гонку).



На победу российского пилота «Торо Россо» Даниила Квята можно поставить за 1000.00. Коэффициентом 76.00 оценивается попадание Квята на подиум. Шансы Даниила набрать очки, попав в десятку лучших, котируются за 2.75.