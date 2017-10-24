Аналитики: «Химки» выиграют у «Црвены Звезды» в баскетбольной Евролиге

24 октября состоится матч 3-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между «Химками» и «Црвеной Звездой». Начало — в 20:00 мск.



Букмекеры отдают преимущество «Химкам» и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 1.19. Шансы сербского клуба оценены в 6.65, поставить на ничью после 40 минут игры можно за 19.0.



Ставку на победу «Црвены Звезды» с учётом ОТ можно сделать за 6.20, а на победу «Химок» — за 1.16 (см. все коэффициенты).



Коэффициент на ТБ 179,5 очка — 1.87, а на ТМ 179,5 очка — 1.87.