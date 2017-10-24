Mr Green стал спонсором шотландского футбольного клуба «Селтик»

Шотландский футбольный клуб «Селтик» объявил, что согласился на партнёрство с международным оператором онлайн-ставок Mr Green. Сделка рассчитана на два года, информирует Sbcnews.



Компания получит право на размещение рекламы на территории стадиона клуба в дни проведения домашних матчей и сможет использовать официальные аккаунты «Селтика» в социальных сетях для продвижения бренда. Помимо этого оператор будет разыгрывать билеты на матчи шотландского клуба.

«Селтик» является действующим чемпионом Шотландии по футболу.