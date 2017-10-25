Свитолина — Гарсия: аналитики не видят фаворита в матче Итогового чемпионата WTA

Сегодня, 25 октября, в 16:00 по московскому времени начнётся матч второго тура Красной группы Итогового чемпионата WTA в Сингапуре, в котором сыграют украинка Элина Свитолина и француженка Каролин Гарсия.

Согласно котировкам в этом матче нет фаворита. Победа Гарсии над Свитолиной оценивается коэффициентом 1.96. Победа с форой «-2,5 гейма» — 1.57 (см. все коэффициенты на матч).



Если Свитолина сумеет победить Гарсию, сыграет ставка с коэффициентом 1.94. На то, что украинка сумеет отыграть фору в 2,5 гейма, можно поставить за 2.25.