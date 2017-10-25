Тарасенко поможет «Сент-Луису» выиграть у «Калгари» в НХЛ, считают букмекеры

26 октября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сент-Луис Блюз», за который выступает Владимир Тарасенко, и «Калгари Флэймз». Начало — в 3:00 мск.



Букмекеры считают фаворитом «Сент-Луис» и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 2.02. Шансы «Калгари» оценены в 3.28. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.10.



Ставку на победу «Сент-Луиса» с учётом ОТ и буллитов можно сделать за 1.67, а на победу «Калгари» — за 2.32 (см. все коэффициенты).



По мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 1.98, на ТМ 5,5 шайбы — 1.92. Тарасенко (1.60) должен набрать хотя бы одно очко.