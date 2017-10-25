Украинский политик выиграл 500 тыс. гривен, ставя на «Шахтёр» и «Ливерпуль»

Лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко объяснил, как заработал 500 тыс. гривен (около 1,1 млн рублей), которые задекларировал как выигрыш в лотерею.



«Ставил там, где высокий коэффициент. Ставил на «Шахтёр», за который болею, ставил на «Ливерпуль». Выиграл, заплатил налоги. Так я и раньше зарабатывал деньги. Кстати, с женой я познакомился 20 лет назад в зале игровых автоматов.



Каждый политик и чиновник обязан быть честным. Я живу честно: поставил ставку, выиграл, задекларировал, уплатил налоги. Никто не живет на одну зарплату. Почему мы боремся за повышение зарплат? Чтобы люди смогли на них нормально жить. А сейчас 90% украинцев получают зарплаты в конвертах и ​​не платят налогов», – сказал Ляшко.