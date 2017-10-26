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Трамп выступает против легализации ставок на спорт в США

26 октября 2017, четверг. 19:25 Ставки

Члены Американской ассоциации азартных игр (AGA) и президент США Дональд Трамп не намерены легализовывать ставки на спорт.

The Atlanta Journal Constitution сообщает, что администрация Трампа поддерживает позицию профессиональных спортивных лиг страны, которые являются сторонниками Закона о защите профессионального и любительского спорта 1992 года (PASPA), фактически запрещающего спортивные ставки в каждом штате страны, кроме Невады.

Различные спортивные организации выступают против легализации спортивных ставок, так как этот шаг может поставить под угрозу целостность спорта.

Верховный суд США может легализовать ставки на спорт в 32 штатах страны
Источник: Atlanta Journal Constitution Сообщить об ошибке
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Игорный бизнес
Новости. Ставки
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