Трамп выступает против легализации ставок на спорт в США

Члены Американской ассоциации азартных игр (AGA) и президент США Дональд Трамп не намерены легализовывать ставки на спорт.



The Atlanta Journal Constitution сообщает, что администрация Трампа поддерживает позицию профессиональных спортивных лиг страны, которые являются сторонниками Закона о защите профессионального и любительского спорта 1992 года (PASPA), фактически запрещающего спортивные ставки в каждом штате страны, кроме Невады.

Различные спортивные организации выступают против легализации спортивных ставок, так как этот шаг может поставить под угрозу целостность спорта.