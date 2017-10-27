Согласно котировкам ЦСКА выиграет у «Анадолу Эфес» в баскетбольной Евролиге

27 октября состоится матч 4-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между «Анадолу Эфес» и ЦСКА. Начало — в 19:35 мск.



Букмекеры отдают преимущество ЦСКА и предлагают поставить на победу гостей в основное время за 1.46. Шансы турецкого клуба оценены в 3.32, поставить на ничью после 40 минут игры можно за 15.0.



Ставку на победу «Анадолу Эфес» с учётом ОТ можно сделать за 3.20, а на победу ЦСКА — за 1.42 (см. все коэффициенты).



Коэффициент на ТБ 160,5 очка — 1.87, а на ТМ 160,5 очка — 1.87.