«Борнмут» — «Челси»: две ставки от Робби Сэвиджа на матч АПЛ

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hill Робби Сэвидж дал прогноз на матч 10-го тура АПЛ «Борнмут» — «Челси». Встреча состоится 28 октября, начало — в 19:30 мск.



Ставка: победа «Челси» 3:0 за 11.00, гол Азара за 2.40. (см. все коэффициенты).



«В последних пяти матчах во всех турнирах синие пропустили девять голов — для команды Конте это много. Нужно присмотреться к Азару: у него 4 гола в 4 предыдущих встречах АПЛ с «Борнмутом». Думаю, лондонцы уверенно победят и сыграют на ноль — обычно после неудачных отрезков команды Конте выдают сухие серии», — сказал Сэвидж.