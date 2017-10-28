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Согласно котировкам, «Бавария» не оставит шансов «РБ Лейпциг» в игре Бундеслиги

28 октября 2017, суббота. 15:30 Ставки

Букмекеры назвали фаворита матча 10-го тура Бундеслиги «Бавария» — «РБ Лейпциг», который состоится 28 октября. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

Букмекеры считают «Баварию» фаворитом и предлагают поставить на мюнхенцев за 1.35. Шансы «РБ Лейпциг» на победу оценены коэффициентом 8.70. Поставить на ничью в основное время можно за 5.80. (см. все коэффициенты на матч).

По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.35, а на ТМ 2,5 гола — за 3.20.

Сделать ставку на то, что каждая из команд сумеет забить хотя бы один мяч, предлагается за 1.58. Самые вероятные авторы голов — Роберт Левандовски (1.40) и Арьен Роббен (2.00).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Бавария РБ Лейпциг коэффициенты
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