Согласно котировкам, «Бавария» не оставит шансов «РБ Лейпциг» в игре Бундеслиги

Букмекеры назвали фаворита матча 10-го тура Бундеслиги «Бавария» — «РБ Лейпциг», который состоится 28 октября. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.



Букмекеры считают «Баварию» фаворитом и предлагают поставить на мюнхенцев за 1.35. Шансы «РБ Лейпциг» на победу оценены коэффициентом 8.70. Поставить на ничью в основное время можно за 5.80. (см. все коэффициенты на матч).



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.35, а на ТМ 2,5 гола — за 3.20.



Сделать ставку на то, что каждая из команд сумеет забить хотя бы один мяч, предлагается за 1.58. Самые вероятные авторы голов — Роберт Левандовски (1.40) и Арьен Роббен (2.00).