Букмекеры: «Питтсбург» Малкина не оставит шансов «Виннипегу» в матче НХЛ

30 октября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ между «Виннипег Джетс» и «Питтсбург Пингвинз» (с Евгением Малкиным в составе). Начало — в 2:00 мск.



Букмекеры считают фаворитом «Питтсбург» и предлагают поставить на победу гостей в основное время за 2.35. Шансы «Виннипег Джетс» оценены в 2.70. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.04.



Ставку на победу «Виннипег Джетс» с учётом ОТ и буллитов можно сделать за 2.13, а на победу «Пингвинз» — за 1.71 (см. все коэффициенты).



По мнению аналитиков, игра будет результативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 1.72, на ТМ 5,5 шайбы — 2.26. Малкин (1.55) должен набрать хотя бы одно очко.