72 подозрительных матча было зафиксировано в третьем квартале 2017 года

Европейская ассоциация спортивной безопасности (ESSA) сообщила о 72 потенциально договорных матчах во втором квартале 2017 года, сообщили «Чемпионату» в компании.

Лидером по числу странных матчей остаётся большой теннис. На этот вид спорта приходится 46 случаев возможных «договорняков». Далее следует футбол и настольный теннис (по 8 матчей), баскетбол (4), бадминтон, снукер и волейбол (по 2 на каждый вид спорта).

Отчёт ESSA включает в себя данные «Интерпола» о борьбе с организованной преступной деятельностью, занимающейся организацией договорных матчей в спорте с целью заработка на ставках.

Во втором квартале 2017 года ESSA зафиксировала 53 подозрительных матча.

ESSA была создана в 2005 году для мониторинга рынка ставок и оповещения спортивных органов и национальных регуляторов о подозрительных матчах. Ассоциация сотрудничает с крупнейшими лицензированными букмекерами (bwin, William Hill, bet365, Paddy Power Betfair и др.) и ведущими спортивными организациями, среди которых ФИФА, МОК и другие. В рамках ассоциации букмекеры и федерации обмениваются информацией о подозрительных ставках.



Один из членов ESSA bwin теперь официально ведёт свою деятельность в России. bwin – один из крупнейших букмекеров в мире – бренд, в июне официально представленный в России. Компания, основанная в 1997 году, – ведущий игорный онлайн-оператор и один из самых популярных брендов в мировой беттинг-индустрии. Бренд bwin принадлежит крупнейшему игровому холдингу GVC. Среди команд, имеющих партнёрские соглашения с брендом bwin, – ведущие европейские футбольные клубы, в числе которых «Боруссия» (Дортмунд), «Атлетико Мадрид», «Севилья», «Валенсия» и другие. Осенью 2017 года bwin Россия получила статус официального партнёра Всероссийской федерации волейбола. Пройти регистрацию и получить приветственный бонус можно на сайте bwin.ru.