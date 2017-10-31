Букмекеры оценили шансы ЦСКА в выездном матче Лиги чемпионов с «Базелем»

Букмекеры назвали фаворита матча Лиги чемпионов «Базель» — ЦСКА, который пройдёт сегодня, 31 октября. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.

Букмекеры не верят в ЦСКА и предлагают поставить на «армейцев» за 4.68. Шансы «Базеля» на победу оценены коэффициентом 1.86. Поставить на ничью можно за 3.64 (см. все коэффициенты на матч).



По мнению аналитиков, матч получится малорезультативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.03, а на ТМ 2,5 гола — за 1.88.



Коэффициент на то, что обе команды забьют хотя бы по одному голу, — 1.89. Самые вероятные авторы голов — Рикки ван Волфсвинкел (1.91) и Альбиан Айети (2.10).