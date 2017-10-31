Две ставки Робби Сэвиджа на матч «Манчестер Юнайтед» — «Бенфика»

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hill Робби Сэвидж дал прогноз на матч четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Бенфика». Встреча состоится 31 октября, начало — в 22:45 мск.



Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» 3:0 за 10.0, гол Марсьяля за 2.50. (см. все коэффициенты).



«Португальский клуб сильно сдал по сравнению с последними сезонами, а вот «Манчестер Юнайтед» на своём поле не оставляет шансов никому. В АПЛ «МЮ» в пяти домашних матчах одержал пять побед с общим счётом 15:0. Советую присмотреться к голу Марсьяля: он не так много играл в последнее время и точно выйдет на поле, а защита португальцев плохо справляется с шустрыми игроками", — сказал Сэвидж.