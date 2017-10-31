Власти Великобритании выбрали два варианта для лимита ставок в FOBT

Правительство Великобритании в ближайшее время рассмотрит вопрос о новом лимите в FOBT — игорных терминалах с фиксированным размером ставок.

Игорные терминалы с фиксированным размером ставок — это электромеханические устройства, которые чаще всего встречаются в отделениях букмекерских контор. FOBT могут представлять рулетку, лотерею и другие виды игровых автоматов. Их часто называют the crack cocaine за быстрое привыкание.



FOBT были предметом многих споров в течение нескольких лет с участием различных групп активистов и депутатов, призывающих сократить максимальную ставку со 100 фунтов стерлингов до всего 2 фунтов.

Власти страны рассматривают два варианта лимита — £ 2 и £ 50. Правительство проведёт 12-недельную консультацию, чтобы посмотреть, какой из вариантов наиболее подходит для рынка Великобритании.