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Экс-чемпиона мира по снукеру: я признаю, что делал ставки, но не на свои матчи

1 ноября 2017, среда. 14:55 Ставки

41-летний экс-чемпион мира по снукеру англичанин Стюарт Бинхэм извинился за то, что совершал ставки, но в том же время отверг обвинения в том, что делал ставки на свои матчи.

Бинхэм был дисквалифицирован на 6 месяцев за нарушение правил Всемирной ассоциации бильярда и снукера.

Британец заметил, что сожалеет о своём поступке, и объяснил его тем, что не придавал особое значение правилам.

Бинхэм заявил, что ставки на его матчи делал человек, с которым он делил аккаунт.

Всемирная ассоциация бильярда и снукера сообщила, что общая сумма его ставок на снукер за последние семь лет составляет более 35 тыс. фунтов стерлингов. Также отмечается, что он часто использовал учетные записи через прокси-сервер, чтобы сделать ставку, поэтому невозможно установить, выиграл он или проиграл.

Комитет Всемирной ассоциация бильярда и снукера заявил, что Бинхэм поставил на 36 своих матчей в период между 2003 и 2015 годами, используя счет своего менеджера.

«В отсутствие каких-либо прямых доказательств комитет произвольно заключил, что я отвечал за 50% ставок на счете, которым пользовался в том числе и я, включая ставки на мои матчи. Но я категорически отрицаю, что когда-либо заключал пари на встречи, в которых принимал участие», — заявил экс-чемпион мира Бинхэм.

Источник: BBC Sport Сообщить об ошибке
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Новости. Ставки
1 ноября 2017, среда
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