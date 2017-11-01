Рискованный прогноз Робби Сэвиджа на матч «Наполи» — «Манчестер Сити»

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hill Робби Сэвидж дал прогноз на матч четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» — «Манчестер Сити». Встреча состоится 1 ноября, начало — в 22:45 мск.



Ставка: ничья 2:2 за 12.00. (см. все коэффициенты).



«Манчестер Сити» проиграл на групповом этапе Лиги чемпионов лишь один раз в последних 10 матчах — 6 побед и 3 ничьих. «Наполи» делает ставку на Серии А, а англичан устроит и ничья. Думаю, команды сыграют в своё удовольствие: голы будут, а вот победителя — нет", — сказал Сэвидж.