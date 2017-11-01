ФФУ определилась с составом комитета по оценке подозрительных матчей

Федерация футбола Украины определилась с составом экспертного комитета, который будет оценивать игру команд в подозрительных матчах. Комитет должен начать свою работу уже в ближайшие дни, а координировать его работу будет Иван Шевченко, бывший заместитель прокурора Черкасской области, информирует Sport Economy.



В состав комитета войдут четыре итальянца. Среди них экс-защитник «Ювентуса» и сборной Италии, чемпион мира—1982 Клаудио Джентиле. Также туда войдут экс-форвард «Интера» и «Наполи» Бенито Карбоне, Чиро Анджелиллис (генеральный прокурор кассационного суда Рима) и Симоне Фарина.



Последний ранее выступал за клуб «Губбио» и отказался организовать договорной матч в Кубке Италии—2011/12 против «Чезены». Благодаря его отказу удалось арестовать ряд лиц, замешанных в организации договорных матчей.

Чемпион мира—1982 Джентиле войдет в комиссию ФФУ по оценке подозрительных матчей