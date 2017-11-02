Букмекеры назвали преемника Кумана на посту главного тренера «Эвертона»

23 октября «Эвертон» на официальном сайте объявил, что Рональд Куман покинул должность главного тренера команды. Букмекеры обновили линию на преемника голландца.

По мнению аналитиков, «ирисок» возглавит Сэм Эллардайс (2.00). Второй кандидат — рулевой «Бернли» Шон Дайч (2.63). Следом идут Нуну Эспириту Санту (9.00), Дэвид Ансворт и Марку Силва (по 11.0).

Ниже оцениваются шансы Томаса Тухеля (17.0), Карло Анчелотти (21.0) и Авраама Гранта (26.0).

54-летний специалист работал с «ирисками» с 2016 года. В текущем сезоне «Эвертон» занимает место в зоне вылета из Премьер-лиги, находясь на 18-й позиции.