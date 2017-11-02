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175 лет назад 2016
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Букмекеры назвали преемника Кумана на посту главного тренера «Эвертона»

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23 октября «Эвертон» на официальном сайте объявил, что Рональд Куман покинул должность главного тренера команды. Букмекеры обновили линию на преемника голландца.

По мнению аналитиков, «ирисок» возглавит Сэм Эллардайс (2.00). Второй кандидат — рулевой «Бернли» Шон Дайч (2.63). Следом идут Нуну Эспириту Санту (9.00), Дэвид Ансворт и Марку Силва (по 11.0).

Ниже оцениваются шансы Томаса Тухеля (17.0), Карло Анчелотти (21.0) и Авраама Гранта (26.0).

54-летний специалист работал с «ирисками» с 2016 года. В текущем сезоне «Эвертон» занимает место в зоне вылета из Премьер-лиги, находясь на 18-й позиции.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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