СКА — «Спартак»: букмекеры ждут, что Ковальчук отметится в игре с первым клубом

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Спартак», который состоится 2 ноября. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.



Букмекеры считают фаворитом СКА и предлагают поставить на питерцев за 1.20. Шансы «Спартака» на победу оценены коэффициентом 10.0. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 9.90 (см. все коэффициенты на матч).



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 1.35, а на ТМ 4,5 шайбы — за 3.26.



Коэффициент на итоговую победу СКА — 1.10, а на победу «Спартака» — 8.30. Илья Ковальчук (1.55) наберёт как минимум одно очко в игре со своим первым клубом.