100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

СКА — «Спартак»: букмекеры ждут, что Ковальчук отметится в игре с первым клубом

Ставки

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Спартак», который состоится 2 ноября. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

Букмекеры считают фаворитом СКА и предлагают поставить на питерцев за 1.20. Шансы «Спартака» на победу оценены коэффициентом 10.0. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 9.90 (см. все коэффициенты на матч).

По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 1.35, а на ТМ 4,5 шайбы — за 3.26.

Коэффициент на итоговую победу СКА — 1.10, а на победу «Спартака» — 8.30. Илья Ковальчук (1.55) наберёт как минимум одно очко в игре со своим первым клубом.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК СКА ХК Спартак Илья Ковальчук коэффициенты
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент