Согласно котировкам «Локомотив» победит «Шериф» после разгрома «Зенита»

Букмекеры назвали фаворита матча группового этапа Лиги Европы «Локомотив» — «Шериф», который пройдёт 2 ноября. Начало запланировано на 21:00 по московскому времени.

Букмекеры считают «Шериф» аутсайдером и предлагают поставить на гостей за 8.50. Шансы «Локомотива» на победу оценены коэффициентом 1.52. Поставить на ничью можно за 4.00.



По мнению аналитиков, матч не получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.30, а на ТМ 2,5 гола — за 1.69.



Коэффициент на то, что обе команды забьют хотя бы по одному голу, — 2.33. Самые вероятные авторы голов — Джефферсон Фарфан (2.77) и Эдер (3.00).