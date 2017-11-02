Букмекеры уверены, что «Спартак» станет лишь 3-м в своей группе в Лиге чемпионов

Накануне «Спартак» проиграл «Севилье» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Аналитики букмекерских контор значительно повысили котировки на выход московского клуба в весеннюю часть Лиги чемпионов.

Сейчас на выход «Спартака» из группы предлагается ставить за 3.40 (32% вероятности). На «Ливерпуль» ставки принимаются с коэффициентом 1.06, а на «Севилью» — 1.15.

По мнению букмекеров, красно-белые займут третье место в группе (1.40). Коэффициент на победу «Спартака» в группе — 11.0.

Турнирное положение в группе Е: 1. «Ливерпуль» — 8 очков; 2. «Севилья» — 7; 3. «Спартак» — 5; 4. «Марибор» — 1.