Мужчина из Восточной Европы выиграл $ 14 млн за первые 6 матчей финала МЛБ

Мужчина из Восточной Европы, не достигший 30 лет, за время финала чемпионата МЛБ «Мировой серии» делал ставки на каждую из первых шести встреч и всякий раз побеждал. К шестой игре на его счете скопилось $ 8 млн, но игрок вновь угадал победителя и стал богаче более чем на $ 6 млн. Он заработал порядка $ 14 млн. Более точную информацию об игроке до сих пор собрать не удалось.

Заключительная, седьмая игра финала состоялась минувшей ночью по московскому времени. И в ней «Лос-Анджелес Доджерс» проиграл «Хьюстон Астрос». Предположительно, игрок собирался сделать гигантскую ставку на победу калифорнийцев. Такой вывод был сделан после поступившей ставки на «Доджерс», которая обрушила рынок. На текущий момент нет данных, кто всё-таки проиграл огромные деньги на финале бейсбольного чемпионата.

Также сообщается, что игрок из Восточной Европы — гуру ставок на UFC и никогда не ошибается.