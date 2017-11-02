«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Рейнджерс»: прогноз экспертов на матч

Эксперты портала BetNHL.ca предложили вариант ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Рейнджерс».

Ставка: победа «Тампы» в основное время за 1.96 (см. все коэффициенты на матч)

«Тампа» продолжает выглядеть просто блестяще, чего не скажешь о «Рейнджерс». «Вегас» должен был их обыгрывать, но героически действовал Лундквист. Думаем, «Нью-Йорк» может быть лучше, чем сейчас. Но поражения в матчах с «Сан-Хосе» и «Монреалем» говорят о том, что проблемы ещё не решены. А сейчас «Рейнджерс» нужно выходить против самой горячей команды НХЛ, да ещё на выезде. Вывод один: нужно ставить на победу «Лайтнинг» в основное время", — отмечают аналитики портала.

Старт матча — 3 ноября в 02:30 по московскому времени.