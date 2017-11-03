Bwin недовольна системой выдачи лицензий на операционную деятельность в Германии

Bwin, дочерняя компания британской группы GVC Holdings, много лет пытается получить официальное одобрение властей Германии на операционную деятельность, но сомневается, что это удастся сделать в ближайшее время.



«Правила, необходимые для получения лицензии, отправляют игроков в руки офшорных сайтов. Препятствия для входа на рынок слишком велики. Процесс регистрации сложнее открытия банковского счЁта; клиенты просто никогда не согласятся с этим. Система выдачи разрешений нуждается в капитальном ремонте. Эта одержимость мелочами никуда не приведЁт», — отметил Йенс Беккер, адвокат Bwin.

BWIN – один из крупнейших букмекеров в мире – бренд, в июне официально представленный в России. Компания, основанная в 1997 году, – ведущий игорный онлайн-оператор и один из самых популярных брендов в мировой беттинг-индустрии. Бренд bwin принадлежит крупнейшему игровому холдингу GVC. Среди команд, имеющих партнёрские соглашения с брендом bwin, – ведущие европейские футбольные клубы, в числе которых «Боруссия» (Дортмунд), «Атлетико Мадрид», «Севилья», «Валенсия» и другие. Осенью 2017 года bwin Россия получила статус официального партнЁра Всероссийской федерации волейбола.