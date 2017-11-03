Цена акций GVC Holdings PLC достигла максимума за последний год

Цена акций GVC Holdings PLC достигла нового 52-недельного максимума. Цена акций остановилась на отметке GBX 954 ($ 12,59), объём торгов составил 1 386 837 штук. Ранее торги закрылись на уровне GBX 937,50 ($ 12,37).

Ряд финансовых экспертов из нескольких стран Европы в последнее время повысили рейтинг инвестиционной привлекательности GVC Holdings PLC.

GVC Holdings — игорная онлайн-компания со штаб-квартирой на острове Мэн. GVC принадлежат права на бренды bwin, Sportingbet, Bwin.Party, PartyPoker, PartyCasino, Foxy Bingo и др. В прошлом месяце GVC сообщил о двукратном росте прибыли в первой половине 2017 года. В ближайшее время GVC Holdings совместно с ООО «Диджитал Беттинг» при поддержке Rambler&Co начнёт приём интерактивных ставок в России на сайте bwin.ru.