Согласно котировкам «Бавария» не оставит шансов «Боруссии» Д в игре Бундеслиги

Букмекеры назвали фаворита центрального матча 11-го тура Бундеслиги «Боруссия» (Дортмунд) — «Бавария»., который состоится 4 ноября. Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.



Букмекеры считают «Баварию» фаворитом и предлагают поставить на мюнхенцев за 2.09. Шансы «Боруссии» на победу оценены коэффициентом 3.38. Поставить на ничью в основное время можно за 3.94. (см. все коэффициенты на матч).



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.42, а на ТМ 2,5 гола — за 2.88.



Сделать ставку на то, что каждая из команд сумеет забить хотя бы один мяч, предлагается за 1.44. Самые вероятные авторы голов — Роберт Левандовски (1.82) и Пьер-Эмерик Обамейянг (2.04).