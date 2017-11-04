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175 лет назад 2016
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«Барселона» — «Севилья»: Валерий Карпин ждёт разгрома

Ставки

Бывший главный тренер московского «Спартака» Валерий Карпин сделал прогноз на матч «Барселона» — «Севилья» в 11-м туре испанской Примеры, который состоится 4 ноября.

Ставки: победа каталонцев с форой "-2" за 1.74 (см. все коэффициенты на матч).

«Игра будет в Барселоне. И те, и другие играли в Лиге чемпионов. «Барселона» на день раньше играла, и это может сказаться, плюс ко всему понятно, что «Барселона» всё-таки посильнее «Севильи».

Поэтому поставлю на победу «Барселоны». У «Севильи» есть проблемы в обороне, это было видно в матче со «Спартаком». Думаю, «Барселона» тут выиграет с крупным счётом», — сообщил Карпин.

Источник: Рейтинг букмекеров Сообщить об ошибке
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