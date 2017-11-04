«БалтБет» предлагает клиентам придумать ставки на киберспорт

Букмекерская компания «БалтБет» запустила новую акцию, предложив клиентам придумать собственную ставку на киберспорт.

«Предлагаем вам поучаствовать в формировании рынков на специальные ставки из мира киберспорта. Мы готовы выдать коэффициенты практически для любого сценария. Чтобы предложить свой вариант, достаточно просто написать в соответствующем разделе на нашем сервере в Discord», — цитирует пресс-службу БК «БалтБет» Betting Business Russia.



Букмекерская компания «БалтБет» (ООО «Санторин») запустила услугу идентификации игроков в пунктах приема ставок.