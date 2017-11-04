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175 лет назад 2016
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«БалтБет» предлагает клиентам придумать ставки на киберспорт

Ставки

Букмекерская компания «БалтБет» запустила новую акцию, предложив клиентам придумать собственную ставку на киберспорт.

«Предлагаем вам поучаствовать в формировании рынков на специальные ставки из мира киберспорта. Мы готовы выдать коэффициенты практически для любого сценария. Чтобы предложить свой вариант, достаточно просто написать в соответствующем разделе на нашем сервере в Discord», — цитирует пресс-службу БК «БалтБет» Betting Business Russia.

Букмекерская компания «БалтБет» (ООО «Санторин») запустила услугу идентификации игроков в пунктах приема ставок.

Источник: Betting Business Russia Сообщить об ошибке
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