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175 лет назад 2016
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«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Флорида Пантерз»: прогноз экспертов на матч

Ставки

Эксперты портала BetNHL.ca предложили вариант ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Флорида Пантерз».

Ставка: тотал больше 6 шайб за 1.9 (см. все коэффициенты на матч)

«Нападение „Рейнджерс“ обычно оживает против команд со слабой вратарской линией. А у „Флориды“ как раз на последнем рубеже всё очень плохо. И не так важно, кто играет в воротах. В то же время „пантеры“ в атаке очень продуктивны, забивают достаточно много. Очевидно, что встреча будет близкой, обе команды будут желать победы, потому как не считают себя слабее, поэтому шайб должно быть в достатке», — отмечают аналитики.

Старт матча — 5 ноября в 02:00 по московскому времени.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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