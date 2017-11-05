Две ставки от Валерия Карпина на матч «Локомотив» — ЦСКА

Бывший главный тренер московского «Спартака» Валерий Карпин сделал прогноз на матч 16-го тура РФПЛ «Локомотив» — ЦСКА, который состоится 5 ноября.



Ставки: ничья за 2.94, ничья 1:1 за 8.00 (см. все коэффициенты на матч).



«Матч «Локомотив» — ЦСКА. После еврокубковой недели и «Локомотив» и ЦСКА — сыграли матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы соответственно. Думаю, что это будет настоящее дерби. «Локомотив» идёт на первом месте. Надо брать во внимание игру с «Шерифом», пока непонятно, сколько сил затребовал этот соперник. У «Локомотива» есть возможность ротировать состав, хотя играл он позже, чем ЦСКА, на два дня.



ЦСКА подойдёт в полной боевой готовности. Матч будет непростой, много голов, я думаю, не будет. Позиционная атака – не самая сильная сторона ни той, ни другой команды, поэтому поставлю на ничью 1:1», — сообщил Карпин.