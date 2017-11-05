«Эдмонтон Ойлерз» — «Детройт Ред Уингз»: прогноз экспертов на матч

Эксперты портала BetNHL.ca предложили вариант ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» — «Детройт Ред Уингз».

Ставка: победа «Эдмонтон Ойлерз» в основное время за 1.82 (см. все коэффициенты на матч)

«У „Детройта“ большие проблемы в последнее время. Старт сезона был замечательным — 4 победы в 5 встречах. Но с той поры лишь 2 победы в 9 играх. У „Эдмонтона“ тоже всё было не слишком здорово, команда проигрывала, но в последнем матче преобразилась, сыграла отлично. Возможно, это был лучший матч „нефтяников“ в сезоне. И то чувство уверенности, которое „Эдмонтон“ поймал во встрече с „Нью-Джерси“, должно помочь им и сейчас. Стоит ставить именно на хозяев, причём в основное время», — считают аналитики BetNHL.ca.

Старт встречи «Эдмонтон Ойлерз» — «Детройт Ред Уингз» 6 ноября в 00:00 мск.