«Химки» — ЦСКА: букмекеры назвали фаворита матча лидеров Единой лиги ВТБ

6 ноября состоится матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Химками» и ЦСКА. Начало встречи — в 19:00 мск.



Букмекеры не верят в «Химки» и предлагают поставить на победу подмосковной команды в основное время за 2.73. Шансы «армейского» клуба оценены в 1.65, поставить на ничью после 40 минут игры можно за 14.0.



Ставку на победу ЦСКА с учётом ОТ можно сделать за 1.57, а на победу «Химок» с учётом ОТ — за 2.65 (см. все коэффициенты).



Коэффициент на ТБ 173,5 очка — 1.87, а на ТМ 173,5 очка — 1.87.