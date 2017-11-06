Букмекеры: Манчини — в тройке фаворитов на пост главного тренера «Вест Хэма»

Накануне «Вест Хэм Юнайтед» объявил об уходе Славена Билича с поста главного тренера. Вместе с Биличем, который принял команду в 2015 году, клуб покинули и четыре его помощника.

Букмекеры обновили линию на нового наставника «молотобойцев». Эксперты не сомневаются, что им станет Дэвид Мойес (1.04) (см. все коэффициенты).

Следом идут Алан Пардью (10.0) и главный тренер «Зенита» Роберто Манчини (15.0). Ниже оценены шансы Мануэля Пеллегрини и действующего наставника «Бернли» Шона Дайча (по 17.0).

После 11 туров «Вест Хэм» Юнайтед», набрав 9 очков, находится в зоне вылета АПЛ на 18-й строчке. Шансы клуба избежать вылета оценены в 1.33.