Эллардайс станет новым главным тренером «Эвертона», уверены букмекеры

23 октября «Эвертон» на официальном сайте объявил, что Рональд Куман покинул должность главного тренера команды. Букмекеры обновили линию на преемника голландца.



По мнению аналитиков, «ирисок» возглавит Сэм Эллардайс (1.50). Второй кандидат — рулевой «Бернли» Шон Дайч (3.00). Следом идут Марку Силва (9.00) и Дэвид Ансворт (15.0). (см. все коэффициенты).



Ниже оцениваются шансы Дэвида Мойеса, Нуну Эспириту Санту и Алана Пардью (по 21.0).



54-летний специалист работал с «ирисками» с 2016 года. В текущем сезоне «Эвертон» занимает 15-е место.