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175 лет назад 2016
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Эллардайс станет новым главным тренером «Эвертона», уверены букмекеры

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23 октября «Эвертон» на официальном сайте объявил, что Рональд Куман покинул должность главного тренера команды. Букмекеры обновили линию на преемника голландца.

По мнению аналитиков, «ирисок» возглавит Сэм Эллардайс (1.50). Второй кандидат — рулевой «Бернли» Шон Дайч (3.00). Следом идут Марку Силва (9.00) и Дэвид Ансворт (15.0). (см. все коэффициенты).

Ниже оцениваются шансы Дэвида Мойеса, Нуну Эспириту Санту и Алана Пардью (по 21.0).

54-летний специалист работал с «ирисками» с 2016 года. В текущем сезоне «Эвертон» занимает 15-е место.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Эвертон Алан Пардью Дэвид Мойес Марку Силва Нуну Эспириту Санту Сэм Эллардайс коэффициенты
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