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175 лет назад 2016
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Экс-глава Paddy Power: букмекеры не должны спонсировать спортивные клубы

Ставки

Финтан Друри, бывший председатель Paddy Power, заявил, что компании, занимающиеся ставками, должны «выходить из спонсорских соглашений со спортивными клубами», чтобы помочь решить проблемы, связанные с зависимостью от азартных игр.

Выступая на прошлой неделе на конференции в Дублине, Друри назвал скандалом ситуацию, когда телевещатели разрешают операторам азартных игр, а также алкогольным компаниям продвигать свои продукты и услуги на телевидении.

Друри также сказал, что существует «огромная работа, которая должна быть сделана с точки зрения вытеснения рекламы таких компаний из спорта».

Источник: Igamingbusiness Сообщить об ошибке
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