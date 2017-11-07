Экс-глава Paddy Power: букмекеры не должны спонсировать спортивные клубы

Финтан Друри, бывший председатель Paddy Power, заявил, что компании, занимающиеся ставками, должны «выходить из спонсорских соглашений со спортивными клубами», чтобы помочь решить проблемы, связанные с зависимостью от азартных игр.



Выступая на прошлой неделе на конференции в Дублине, Друри назвал скандалом ситуацию, когда телевещатели разрешают операторам азартных игр, а также алкогольным компаниям продвигать свои продукты и услуги на телевидении.



Друри также сказал, что существует «огромная работа, которая должна быть сделана с точки зрения вытеснения рекламы таких компаний из спорта».