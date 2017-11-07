Аналитики: Россия U20 забросит минимум две шайбы во 2-м матче Суперсерии

Букмекеры считают, что молодёжная сборная России проиграет и второй матч Суперсерии, который состоится в Канаде 8 ноября. Во второй встрече Россия U20 снова сыграет с Канадой WHL (сборная Западной хоккейной лиги).

Коэффициент на победу Канады в основное время — 1.39, на ничью — 7.1, на Россию — 5.05.

По оценкам аналитиков букмекерских контор, в матче будет заброшено не менее 6 шайб. На тотал больше 5,5 можно сделать ставку с коэффициентом 1.56, на тотал меньше — 2.33 (см. все коэффициенты).

В то же время букмекеры считают, что Россия U20 на этот раз забросит не менее 2 шайб. Коэффициент на индивидуальный тотал России больше 1,5 шайбы — 1.61.

Первая игра стартует 8 ноября в 04:00 мск.