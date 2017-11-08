Federbet обнаружила четыре подозрительных матча в ПФЛ

Некоммерческая организация Federbet, занимающаяся выявлением подозрительных матчей, сообщила о ряде странных игр в ПФЛ.



Организация высоко оценила работу российским футбольных органов в расследовании обстоятельств матча «Смена» – «Иртыш», но помимо этого сообщила на странице в «Фейсбуке» о ещё нескольких матчах, в которых зафиксированы необъяснимые движения коэффициентов.



Странные ставки делались на матчи «Крылья Советов-2» – «Нефтехимик» (победа гостей) и «Челябинск» – «Лада-Тольятти» (Ф1 "-1,5") в зоне «Урал-Поволжье», «Чертаново» – «Знамя Труда» (Ф1 "-2,5") в зоне «Запад» и «Динамо» (Барнаул) – «Зенит» (Иркутск) (ТБ 2,5 гола) в зоне «Восток».

Результат матча ПФЛ «Смена» – «Иртыш» аннулирован из-за сговора двух игроков