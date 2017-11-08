Букмекеры не верят, что матч Россия — Аргентина будет результативным

Букмекеры обновили линию на контрольный матч Россия — Аргентина, который пройдёт 11 ноября на стадионе «Лужники». Начало — в 16:00 мск.



Это будет первый матч в «Лужниках» после грандиозной реконструкции стадиона к чемпионату мира 2018 года.

По мнению букмекеров, в матче вряд ли смогут забить сразу обе команды (1.96). Коэффициент на то, что как минимум один из соперников сможет отличиться — 1.90. (см. все коэффициенты).

Аналитики считают, что в матче будет забито более 1,5 голов (1.30), но не ждут высокой результативности: ставки на ТБ 2,5 мяча принимаются за 2.16, а на ТМ 2,5 мяча — за 1.78.

Наиболее вероятные авторы голов в сборной России — Фёдор Смолов (3.50), а также Алан Дзагоев, Антон Заболотный, Александр Кокорин и Дмитрий Полоз (по 4.32) (см. все коэффициенты на авторов голов).