До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные

«Фонбет» стала спонсором сборной России по футболу

Ставки

Букмекерская компания «Фонбет» стала спонсором национальной сборной России по футболу. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Букмекерская компания «Фонбет» стала спонсором сборной России по футболу. В преддверии товарищеского матча со сборной Аргентины, а также с целью развития футбола в России, привлечения внимания медиа к сборной и повышения вовлеченности болельщиков, мы подготовили специальные промоактивности и конкурсы», — отметили в пресс-службе.

Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистах? Вступайте и участвуйте в нашей группе в ВК!

Источник: Betting Business Russia Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Футбол Спонсорские контракты с букмекерами Фонбет
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент