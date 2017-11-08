Букмекерская компания «Фонбет» стала спонсором национальной сборной России по футболу. Об этом сообщили в пресс-службе компании.



«Букмекерская компания «Фонбет» стала спонсором сборной России по футболу. В преддверии товарищеского матча со сборной Аргентины, а также с целью развития футбола в России, привлечения внимания медиа к сборной и повышения вовлеченности болельщиков, мы подготовили специальные промоактивности и конкурсы», — отметили в пресс-службе.

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