Букмекеры оценили шансы сборной России начать Евротур с победы над Финляндией

Букмекеры назвали фаворита матча Кубка Карьяла на этапе Еврохоккейтура Россия — Финляндия, который состоится 9 ноября. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.



Букмекеры считают фаворитом Россию и предлагают поставить на номинальных хозяев за 2.41. Шансы Финляндии на победу оценены коэффициентом 2.54. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.44 (см. все коэффициенты на матч).



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 1.74, а на ТМ 4,5 шайбы — за 2.22.



Коэффициент на итоговую победу России — 1.85, а на победу Финляндии — 2.05.

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