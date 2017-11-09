Букмекеры оценили шансы Промеса забить в товарищеском матче с Шотландией

9 ноября в товарищеском матче встретятся сборные Шотландии и Нидерландов. Начало — в 22:45 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу Шотландии за 3.88. Шансы Нидерландов на победу оценены коэффициентом 2.11. Поставить на ничью можно за 3.38.



Аналитики считают, что матч будет малорезультативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.29, а на ТМ 2,5 гола — за 1.70 (см. все коэффициенты на матчсм. все коэффициенты).



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.99. Коэффициент на гол голландского игрока «Спартака» Квинси Промеса — 2.80.

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